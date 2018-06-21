Глава МВД России Владимир Колокольцев в ходе встречи с замгенсека ООН Жан-Пьером Делакруа предложил перевести деятельность российских миротворцев в миссиях на руководящий уровень.

«Мной высказывалось предложение повышения уровня наших экспертов и специалистов, участвующих в миротворческих миссиях, с экспертного уровня до руководящего уровня», — сказал Колокольцев.

Колокольцев предложил повысить уровень российских миротворцев в миссиях ООН до руководящего

Он подчеркнул, что российский сотрудник в Южном Судане, являющийся руководителем полицейских подразделений, справляется с возложенными на него обязанностями.

Ранее сообщалось, что Колокольцев прибыл в Нью-Йорк для участия в саммите руководителей полицейских ведомств государств — членов ООН.