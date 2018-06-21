Колокольцев предложил повысить уровень российских миротворцев в миссиях ООН до руководящего
- РИА Новости
- © Михаил Климентьев
«Мной высказывалось предложение повышения уровня наших экспертов и специалистов, участвующих в миротворческих миссиях, с экспертного уровня до руководящего уровня», — сказал Колокольцев.
- Колокольцев предложил повысить уровень российских миротворцев в миссиях ООН до руководящего
Он подчеркнул, что российский сотрудник в Южном Судане, являющийся руководителем полицейских подразделений, справляется с возложенными на него обязанностями.
Ранее сообщалось, что Колокольцев прибыл в Нью-Йорк для участия в саммите руководителей полицейских ведомств государств — членов ООН.