Глава МВД России прибыл в Нью-Йорк на саммит руководителей полицейских служб стран ООН

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Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев прибыл в Нью-Йорк для участия в саммите руководителей полицейских ведомств государств — членов ООН, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Сегодня министр внутренних дел Росии генерал полиции Владимир Колокольцев прибыл в Нью-Йорк, где примет участие во втором саммите руководителей полицейских служб государств — членов ООН», — приводит её слова РИА Новости.

Отмечается, что мероприятие пройдёт в штаб-квартире организации.

Министр намерен встретиться с заместителем генерального секретаря ООН, главой департамента операций ООН по поддержанию мира Жан-Пьером Лакруа и генеральным комиссаром Национального агентства полиции республики Корея Ли Чхоль Соном, сообщает агентство.

Ранее «Аргументы неделi» сообщало, что Колокольцев посетил Ростов-на-Дону в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года.

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