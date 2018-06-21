Глава МВД России прибыл в Нью-Йорк на саммит руководителей полицейских служб стран ООН
«Сегодня министр внутренних дел Росии генерал полиции Владимир Колокольцев прибыл в Нью-Йорк, где примет участие во втором саммите руководителей полицейских служб государств — членов ООН», — приводит её слова РИА Новости.
Отмечается, что мероприятие пройдёт в штаб-квартире организации.
Министр намерен встретиться с заместителем генерального секретаря ООН, главой департамента операций ООН по поддержанию мира Жан-Пьером Лакруа и генеральным комиссаром Национального агентства полиции республики Корея Ли Чхоль Соном, сообщает агентство.
Ранее «Аргументы неделi» сообщало, что Колокольцев посетил Ростов-на-Дону в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года.