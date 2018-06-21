СМИ: В результате стрельбы в ночном клубе Бодрума погибла турецкая певица

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В результате стрельбы в ночном клубе турецкого Бодрума погибли два человека, включая певицу Таджер Тюлю. Об этом сообщает Habertürk.
СМИ: В результате стрельбы в ночном клубе Бодрума погибла турецкая певица
  • © Mert Macit
  • globallookpress.com

Отмечается, что также погиб хозяин развлекательного заведения. Ещё четыре человека пострадали.

Полиции удалось задержать четверых напавших.

В апреле в результате вооружённого нападения на университет в Турции погибли четыре человека.

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