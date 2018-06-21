СМИ: В результате стрельбы в ночном клубе Бодрума погибла турецкая певица
В результате стрельбы в ночном клубе турецкого Бодрума погибли два человека, включая певицу Таджер Тюлю. Об этом сообщает Habertürk.
- © Mert Macit
- globallookpress.com
Отмечается, что также погиб хозяин развлекательного заведения. Ещё четыре человека пострадали.
Полиции удалось задержать четверых напавших.
В апреле в результате вооружённого нападения на университет в Турции погибли четыре человека.
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