СМИ: В результате стрельбы в ночном клубе Бодрума погибла турецкая певица

В результате стрельбы в ночном клубе турецкого Бодрума погибли два человека, включая певицу Таджер Тюлю. Об этом сообщает Habertürk.

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Отмечается, что также погиб хозяин развлекательного заведения. Ещё четыре человека пострадали. Полиции удалось задержать четверых напавших. В апреле в результате вооружённого нападения на университет в Турции погибли четыре человека.