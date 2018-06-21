Политолог заявил, что Трамп бросил в сторону Меркель конфеты на G7

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Политолог Иэн Бреммер в эфире телеканала CBS заявил, что президент США Дональд Трамп на саммите G7 в Канаде бросил в сторону канцлера Германии Ангелы Меркель конфеты.
Политолог заявил, что Трамп бросил в сторону Меркель конфеты на G7
  • ©Yves Herman
  • Reuters

По словам Бреммера, это произошло, когда лидеры собирались подписать итоговое соглашение.

«Он встал, положил руку в карман... и достал две конфеты Starbursts, кинул их на стол и сказал Меркель: «Вот, Ангела. И не говори, что я никогда тебе ничего не даю», — приводит политолог слова, якобы сказанные Трампом.

По мнению политолога, президент США чувствовал себя некомфортно, потому что понимал: лидеры G7 готовы объединиться против него.

Ранее Меркель назвала удручающими заявления Трампа относительно итогового коммюнике саммита G7.

10 июня президент США заявил, что поручил своим представителям на саммите G7 не подписывать итоговое коммюнике.

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