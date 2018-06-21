Российские военные доставили в сирийский Бейт-Сахем материалы для восстановления школы

Короткая ссылка
Российские военные доставили гуманитарную помощь для восстановления школы в населённом пункте Бейт-Сахем вблизи Дамаска, сообщили в Центре по примирению враждующим сторон в Сирии.

«Российская федерация продолжает оказывать гуманитарную помощь повреждённым и разрушенным населённым пунктам САР. Для восстановления социальных объектов сейчас мы привезли доску обрезную 26 метров кубических, 120 листов ДСП, пять километров кабеля силового», — цитиурет начальника штаба материально-технического обеспечения по формированию гуманитарных грузов центра Сергея Грязнова РИА Новости.

По его словам, российские военные будут и дальше продолжать поставлять материалы и продовольствие, а также строительную технику по заявкам администраций населённых пунктов.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что стагнация в процессе мирного урегулирования в Сирии недопустима.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ситуация в Сирии
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить