Российские военные доставили гуманитарную помощь для восстановления школы в населённом пункте Бейт-Сахем вблизи Дамаска, сообщили в Центре по примирению враждующим сторон в Сирии.

«Российская федерация продолжает оказывать гуманитарную помощь повреждённым и разрушенным населённым пунктам САР. Для восстановления социальных объектов сейчас мы привезли доску обрезную 26 метров кубических, 120 листов ДСП, пять километров кабеля силового», — цитиурет начальника штаба материально-технического обеспечения по формированию гуманитарных грузов центра Сергея Грязнова РИА Новости.

По его словам, российские военные будут и дальше продолжать поставлять материалы и продовольствие, а также строительную технику по заявкам администраций населённых пунктов.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что стагнация в процессе мирного урегулирования в Сирии недопустима.