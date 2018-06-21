Госдеп осудил атаки на нефтяные объекты в Ливии

Госдепартамент США осудил атаки на нефтяные объекты в Ливии и призывают вооружённые силы прекратить военные действия.

«Соединённые Штаты решительно осуждают последние атаки вооружённых сил под руководством Ибрагима аль-Джадрана на нефтяные порты Рас-Лануф и Ас-Сидре и продолжающееся насилие, которое нанесло ущерб жизненно важной нефтяной инфраструктуре Ливии и нарушило экспорт нефти», — заявила официальный представитель ведомства Хезер Науэрт.

Ранее силы Ливийской национальной армии в ходе операции против боевиков в городе Дерна захватили одного из наиболее авторитетных лидеров террористической группировки «Аль-Каида»*.

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.