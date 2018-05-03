В США осудили нападение на здание штаба избирательной комиссии в Ливии

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В США осудили нападение на здание штаба Высшей избирательной комиссии в Ливии. Об этом заявила официальный представитель Государственного департамента США Хезер Науэрт.

«Соединённые Штаты решительно осуждают нападение на штаб Высшей избирательной комиссии Ливии в Триполи, ответственность за которое взяла ИГ*», — говорится в документе.

Также в Госдепе США выразили соболезнования семьям погибших и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.

Утром 2 мая группа боевиков, среди которых были два смертника, атаковала офис избиркома в Триполи.

Они привели в действие взрывные устройства внутри здания, а также подожгли его. В результате произошедшего, по последним данным, погибли 16 человек.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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