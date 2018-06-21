Президент Колумбии призвал ОАГ вмешаться в ситуацию в Венесуэле и Никарагуа

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Колумбийский лидер Хуан Мануэль Сантос обратился к Организации американских государств (ОАГ) с призывом вмешаться в ситуацию в Венесуэле и Никарагуа в связи с напряжённой обстановкой в этих странах.

«У нас есть ураган пятой категории в Венесуэле, который там и остаётся. Он приносит жертвы», — приводит слова Сантоса Noticiero Digital.

Он отметил, что «есть и другой ураган», который относится «ко второй категории, но наращивает силу, он называется Никарагуа».

«Хочу призвать господина генерального секретаря ОАГ и Постоянный совет, чтобы они вмешались, дискутировали, использовали имеющиеся инструменты», — заявил президент Колумбии.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил Хуана Мануэля Сантоса в намерении спровоцировать военный конфликт в стране.

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