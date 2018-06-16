Мадуро обвинил лидера Колумбии в намерении спровоцировать военный конфликт в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил колумбийского лидера Хуана Мануэля Сантоса в намерении спровоцировать военный конфликт в стране. Об этом Мадуро заявил в эфире государственного телевидения.

«Сантос хочет военного конфликта, чтобы принести пользу американской империи», — цитирует венесуэльского лидера РИА Новости.

При этом Мадуро отметил, что победитель президентских выборов в Колумбии должен будет исправлять «колоссальные ошибки», допущенные при Сантосе.

Кроме того, он призвал иностранные государства не вмешиваться во внутренние дела Венесуэлы.

В апреле вице-президент Венесуэлы Тарек Эль-Аиссами обвинил Колумбию в заговоре против национальной валюты.