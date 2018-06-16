Мадуро обвинил лидера Колумбии в намерении спровоцировать военный конфликт в Венесуэле
«Сантос хочет военного конфликта, чтобы принести пользу американской империи», — цитирует венесуэльского лидера РИА Новости.
При этом Мадуро отметил, что победитель президентских выборов в Колумбии должен будет исправлять «колоссальные ошибки», допущенные при Сантосе.
Кроме того, он призвал иностранные государства не вмешиваться во внутренние дела Венесуэлы.
В апреле вице-президент Венесуэлы Тарек Эль-Аиссами обвинил Колумбию в заговоре против национальной валюты.