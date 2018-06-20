СМИ: Помпео на встрече с Ким Чен Ыном пошутил о попытке его убийства
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Сообщается, что инцидент произошёл во время первой встречи Помпео, который тогда занимал пост директора ЦРУ, с Ким Чен Ыном в апреле 2018 года.
Лидер КНДР напомнил Помпео его предложение жителям Северной Кореи сменить режим в их стране.
По словам источника, после этого «Помпео не дрогнул».
«Директор ЦРУ пошутил, что он всё ещё пытается убить его (Ким Чен Ына. — RT), — сказал этот бывший сотрудник, — и оба рассмеялись», — пишет издание.
Ранее Помпео заявил, что лидер КНДР лично рассказал ему о готовности к денуклеаризации.