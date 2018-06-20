СМИ: Помпео на встрече с Ким Чен Ыном пошутил о попытке его убийства

Госсекретарь США Майк Помпео во время встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном пошутил, что «пытается его убить». Об этом пишет Vanity Fair со ссылкой на неназванного бывшего помощника Помпео.

Сообщается, что инцидент произошёл во время первой встречи Помпео, который тогда занимал пост директора ЦРУ, с Ким Чен Ыном в апреле 2018 года.

Лидер КНДР напомнил Помпео его предложение жителям Северной Кореи сменить режим в их стране.

По словам источника, после этого «Помпео не дрогнул».

«Директор ЦРУ пошутил, что он всё ещё пытается убить его (Ким Чен Ына. — RT), — сказал этот бывший сотрудник, — и оба рассмеялись», — пишет издание.

Ранее Помпео заявил, что лидер КНДР лично рассказал ему о готовности к денуклеаризации.