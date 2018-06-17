СМИ: Власти КНДР в 2017 году связались с зятем Трампа с помощью бизнесмена из США

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Власти КНДР в 2017 году установили контакт с зятем и помощником президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером с помощью американского бизнесмена Габриэля Шульца. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.
СМИ: Власти КНДР в 2017 году связались с зятем Трампа с помощью бизнесмена из США
  • ©JONATHAN ERNST
  • Reuters

Издание утверждает, что летом прошлого года финансист Шульц, живущий в Сингапуре и имеющий связи в Северной Корее, уведомил администрацию Трампа о том, что власти КНДР хотят поговорить с Кушнером. 

Отмечается, что «для некоторых чиновников КНДР Кушнер казался многообещающим контактом», который, являясь членом семьи Трампа, «был защищён от кадровых изменений» в США.

Шульц рассказал, что высокопоставленный представитель КНДР ищет обратную связь для изучения возможности встречи лидера Северной Кореи Ким Чен Ына с Трампом. 

По данным газеты, Кушнер не играл «прямой роли» в переговорах с КНДР. Он передал информацию Шульца Майку Помпео, который тогда занимал пост директора ЦРУ. Также Кушнер якобы попросил, чтобы за переговоры с КНДР отвечало ЦРУ.

Ранее стало известно, что Ким Чен Ын принял приглашение Трампа посетить США. 

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