СМИ: Власти КНДР в 2017 году связались с зятем Трампа с помощью бизнесмена из США

Власти КНДР в 2017 году установили контакт с зятем и помощником президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером с помощью американского бизнесмена Габриэля Шульца. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.

Издание утверждает, что летом прошлого года финансист Шульц, живущий в Сингапуре и имеющий связи в Северной Корее, уведомил администрацию Трампа о том, что власти КНДР хотят поговорить с Кушнером.

Отмечается, что «для некоторых чиновников КНДР Кушнер казался многообещающим контактом», который, являясь членом семьи Трампа, «был защищён от кадровых изменений» в США.

Шульц рассказал, что высокопоставленный представитель КНДР ищет обратную связь для изучения возможности встречи лидера Северной Кореи Ким Чен Ына с Трампом.

По данным газеты, Кушнер не играл «прямой роли» в переговорах с КНДР. Он передал информацию Шульца Майку Помпео, который тогда занимал пост директора ЦРУ. Также Кушнер якобы попросил, чтобы за переговоры с КНДР отвечало ЦРУ.

Ранее стало известно, что Ким Чен Ын принял приглашение Трампа посетить США.