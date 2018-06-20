Во Франции задержали пытавшегося напасть на прохожих мужчину

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Во Франции в городе Тур задержали мужчину, который намеревался атаковать прохожих с ножом, а также попытался сбросить одного человека с моста. Об этом информирует радиостанция France Info.
Во Франции задержали пытавшегося напасть на прохожих мужчину
  • Reuters

Отмечается, что 30-летний мужчина незадолго до задержания попросил, чтобы полицейские открыли по нему стрельбу. При этом он кричал: «Аллах акбар».

В результате произошедшего никто не пострадал.

Сообщается, что мужчина был известен полиции, ранее он подозревался в совершении насильственных действий. Задержанный пройдёт психиатрическую экспертизу. 

По факту инцидента проводится расследование.

Ранее стало известно, что во Франции был предотвращён теракт.

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