Во Франции задержали пытавшегося напасть на прохожих мужчину
- Reuters
Отмечается, что 30-летний мужчина незадолго до задержания попросил, чтобы полицейские открыли по нему стрельбу. При этом он кричал: «Аллах акбар».
В результате произошедшего никто не пострадал.
Сообщается, что мужчина был известен полиции, ранее он подозревался в совершении насильственных действий. Задержанный пройдёт психиатрическую экспертизу.
По факту инцидента проводится расследование.
Ранее стало известно, что во Франции был предотвращён теракт.