Во Франции задержали пытавшегося напасть на прохожих мужчину

Во Франции в городе Тур задержали мужчину, который намеревался атаковать прохожих с ножом, а также попытался сбросить одного человека с моста. Об этом информирует радиостанция France Info.

Отмечается, что 30-летний мужчина незадолго до задержания попросил, чтобы полицейские открыли по нему стрельбу. При этом он кричал: «Аллах акбар».

В результате произошедшего никто не пострадал.

Сообщается, что мужчина был известен полиции, ранее он подозревался в совершении насильственных действий. Задержанный пройдёт психиатрическую экспертизу.

По факту инцидента проводится расследование.

Ранее стало известно, что во Франции был предотвращён теракт.