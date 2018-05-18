Во Франции предотвратили новый теракт

Французские власти предотвратили новую террористическую атаку, в результате операции арестованы «два молодых человека египетского происхождения», сообщил глава МВД Франции Жерар Коллон.

Об этом он рассказал BFMTV.

По словам министра, подозреваемые намеревались совершить атаку с применением «рицина (крайне токсичного вещества) или взрывчатки».

«Мы следим за определёнными людьми в интернете, но оказалось, что в данном случае использовался мессенджер Telegram. Нам удалось обнаружить их, раскрыть их планы и предотвратить атаку», — рассказал Коллон.

12 мая мужчина напал с ножом на прохожих в Париже. Один человек погиб, четверо пострадали. Полиция ликвидировала злоумышленника.