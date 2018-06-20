Бывший заместитель Генсека ООН прокомментировал выход США из СПЧ ООН

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Бывший заместитель Генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе в беседе с kp.ru прокомментировал выход США из Совета по правам человека ООН.
Бывший заместитель Генсека ООН прокомментировал выход США из СПЧ ООН
  • Reuters

«Они не понимают, что такое переговоры. Они не хотят вести переговоры. Они почему-то считают, что Штаты могут диктовать всему миру то, что им заблагорассудится», — заявил он.

По словам Орджоникидзе, в настоящее время Вашингтон настроил против себя многих союзников, чему способствовали признание Иерусалима столицей Израиля, а также введение множества санкций и пошлин.

Как считает эксперт, США — сильная страна, но противостоять всему миру в одиночку она не сможет.

Ранее главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев в беседе с НСН оценил выход Соединённых Штатов из СПЧ ООН.

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