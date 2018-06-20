Послом России в Мексике назначен Виктор Коронелли

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Виктора Коронелли на пост чрезвычайного и полномочного посла России в Мексике. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Послом России в Мексике назначен Виктор Коронелли
  • @mid_rf
  • Twitter

«Назначить Коронелли Виктора Викторовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Мексиканских Соединённых Штатах», — говорится в указе.

Кроме того, президент другим указом освободил от этой должности Эдуарда Малаяна, занимавшего пост посла в Мексике и Белизе по совместительству.

Ранее Коронелли занимал должность посла России в Аргентине.

В Министерстве иностранных дел России допускали вероятность смены главы диппредставительства в Аргентине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Латинская Америка
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить