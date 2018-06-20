Послом России в Мексике назначен Виктор Коронелли
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«Назначить Коронелли Виктора Викторовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Мексиканских Соединённых Штатах», — говорится в указе.
Кроме того, президент другим указом освободил от этой должности Эдуарда Малаяна, занимавшего пост посла в Мексике и Белизе по совместительству.
Ранее Коронелли занимал должность посла России в Аргентине.
В Министерстве иностранных дел России допускали вероятность смены главы диппредставительства в Аргентине.