Послом России в Мексике назначен Виктор Коронелли

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Виктора Коронелли на пост чрезвычайного и полномочного посла России в Мексике. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Коронелли Виктора Викторовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Мексиканских Соединённых Штатах», — говорится в указе.

Кроме того, президент другим указом освободил от этой должности Эдуарда Малаяна, занимавшего пост посла в Мексике и Белизе по совместительству.

Ранее Коронелли занимал должность посла России в Аргентине.

В Министерстве иностранных дел России допускали вероятность смены главы диппредставительства в Аргентине.