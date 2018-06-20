Эксперт оценил статью американского издания о способности России защитить Калининградскую область

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Анна Лушникова
Военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в беседе с RT прокомментировал статью американского издания о способности России защитить Калининградскую область.
Эксперт оценил статью американского издания о способности России защитить Калининградскую область
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  • РИА Новости

«Сейчас идёт обновление Балтийского флота. Он получает современные комплексы кораблей и подводных лодок соответственно. Упор делается на то, чтобы вновь поступающие корветы и фрегаты были носителями противокорабельного оружия — такого комплекса, как «Калибр». Понятное дело, помимо них за безопасность Калининградской области отвечает береговая оборона. На кораблях есть комплексы «Уран», которые тоже являются носителями противокорабельных ракет. В любой момент могут быть перебазированы самолёты МиГ-31, с авиационно-ракетными комплексами «Кинжал», предназначенными для борьбы с надводными кораблями противника», — объяснил он.

По словам эксперта, Калининградская область надёжно защищена от любых агрессивных действий со стороны противника.

«Калининградскую область никто не оставит наедине решать проблемы с агрессией. Понятно, что будут задействованы все воинские подразделения, входящие в состав Западного военного округа», — добавил эксперт.

Ранее в издании The National Interest  была опубликована статья о способности России защитить Калининградскую область.

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