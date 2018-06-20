Захарова: у России есть данные о связях «Белых касок» с террористами в Сирии

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга заявила, что у Москвы есть данные о том, что сотрудники «Белых касок» имеют тесные связи с террористическими группировками в Сирии.
Захарова: у России есть данные о связях «Белых касок» с террористами в Сирии
  • RT

«Мы знаем — не просто уверены, а знаем, у нас есть информация — о том, что сотрудники «Белых касок» имеют тесные связи с террористическими группировками в Сирии, в частности с «Джабхат ан-Нусрой»*. Об этом свидетельствуют репортажи действительно независимых журналистов, которые посещают Сирию... К сожалению, в массовом порядке эта информация на Западе не пробивается», — сказала Захарова.

Ранее сообщалось, что США намерены выделить $6,6 млн на работу организации «Белые каски» и механизма ООН в Сирии.

RT ведёт прямую трансляцию.

* «Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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