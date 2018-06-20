Лавров 23 июня встретится в Москве с главой МИД Бельгии

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится с главой МИД Бельгии Дидье Рейндерсом 23 июня в Москве.
Лавров 23 июня встретится в Москве с главой МИД Бельгии
  • РИА Новости

Об этом в ходе еженедельного брифинга сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«23 июня в Москве по инициативе бельгийской стороны состоится встреча Сергея Лаврова с заместителем премьер-министра, министром иностранных и европейских дел королевства Бельгии, который будет находиться в России с частным визитом в связи с участием национальной сборной Бельгии по футболу в чемпионате мира», — сказала Захарова.

Ранее Лавров провёл телефонный разговор с госсекретарём США Майком Помпео, в ходе которого была затронута ситуация в Сирии.

RT ведёт прямую трансляцию.

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