В Госдуме назвали решение США о выходе из СПЧ ООН самоизоляцией

Член комитета Государственной думы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT решение США выйти из Совета ООН по правам человека (СПЧ).

«США хотелось бы получить свободу действий и не оглядываться на Совет. Американцев много критикуют за то, что они повсеместно нарушают права человека, особенно, в тех странах, в которых имеют политическое влияние. Тюрьмы под иностранной юрисдикцией — Гуантанамо, которую Обама обещал закрыть, секретные тюрьмы ЦРУ в Европе, беспардонные действия по захвату граждан различных стран на других территориях, предание суду под собственной юрисдикцией, попытка распространить своё законодательство, санкционная незаконная политика — всё это является грубейшими нарушениями прав человека. Я думаю, что эта совокупность факторов влияет на то, что США приняли такое решение», — пояснил Морозов.

При этом депутат отметил, что выход США является своего рода самоизоляцией.

«Мир таков, что нужно, наоборот, на международных площадках договариваться о подходах к той или иной проблематике. Уходить в кусты, отсиживаться по своим национальным квартирам — неправильно», — заключил Морозов.

Ранее постоянный представитель США при Организации Объединённых Наций Никки Хейли заявила, что Соединённые Штаты выходят из Совета ООН по правам человека (СПЧ).