В Госдуме назвали решение США о выходе из СПЧ ООН самоизоляцией

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Анастасия Румянцева
Член комитета Государственной думы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT решение США выйти из Совета ООН по правам человека (СПЧ).
В Госдуме назвали решение США о выходе из СПЧ ООН самоизоляцией
  • © Владимир Федоренко РИА Новости

«США хотелось бы получить свободу действий и не оглядываться на Совет. Американцев много критикуют за то, что они повсеместно нарушают права человека, особенно, в тех странах, в которых имеют политическое влияние. Тюрьмы под иностранной юрисдикцией — Гуантанамо, которую Обама обещал закрыть, секретные тюрьмы ЦРУ в Европе, беспардонные действия по захвату граждан различных стран на других территориях, предание суду под собственной юрисдикцией, попытка распространить своё законодательство, санкционная незаконная политика — всё это является грубейшими нарушениями прав человека. Я думаю, что эта совокупность факторов влияет на то, что США приняли такое решение», — пояснил Морозов.

При этом депутат отметил, что выход США является своего рода самоизоляцией.

«Мир таков, что нужно, наоборот, на международных площадках договариваться о подходах к той или иной проблематике. Уходить в кусты, отсиживаться по своим национальным квартирам — неправильно», — заключил Морозов.

Ранее постоянный представитель США при Организации Объединённых Наций Никки Хейли заявила, что Соединённые Штаты выходят из Совета ООН по правам человека (СПЧ).

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