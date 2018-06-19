В полиции сообщили о «небольшом взрыве» на станции метро в Лондоне

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Взрыв небольшой силы произошёл на станции метро «Саутгейт» в Лондоне. Об этом сообщили в Скотленд-Ярде.

«Информации о серьёзных травмах не поступало, расследование продолжается», — говорится в сообщении в Twitter.

Как уточняется, инцидент произошёл около 19:03 по местному времени.

Ранее сообщалось, что в Лондоне в результате использования неизвестными «токсичного вещества» пострадали три человека. 

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