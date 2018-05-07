СМИ: В Лондоне три человека пострадали из-за использования «токсичного вещества»
В ночь на 6 мая в районе Хакни на северо-востоке британской столицы произошёл конфликт между двумя группами мужчин, в ходе которого было использовано опасное вещество.
В результате инцидента пострадали мужчины в возрасте 22 и 27 лет, а также 17-летний подросток. Они были доставлены в больницу.
Отмечается, что после нападения никого не задержали. Полиция ищет очевидцев произошедшего.
Ранее стало известно, что на северо-западе Лондона полицейские обнаружили двух подростков с огнестрельными ранениями.