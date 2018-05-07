СМИ: В Лондоне три человека пострадали из-за использования «токсичного вещества»

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В Лондоне в результате использования неизвестными «токсичного вещества» пострадали три человека. Об этом сообщает BBC со ссылкой на полицию.

В ночь на 6 мая в районе Хакни на северо-востоке британской столицы произошёл конфликт между двумя группами мужчин, в ходе которого было использовано опасное вещество.

В результате инцидента пострадали мужчины в возрасте 22 и 27 лет, а также 17-летний подросток. Они были доставлены в больницу. 

Отмечается, что после нападения никого не задержали. Полиция ищет очевидцев произошедшего. 

Ранее стало известно, что на северо-западе Лондона полицейские обнаружили двух подростков с огнестрельными ранениями.

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