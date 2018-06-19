Трамп заявил о намерении лишить помощи страны, которые «посылают» в США нелегалов

Американский президент Дональд Трамп пригрозил лишить помощи страны, которые «посылают» в США нелегальных мигрантов.

«Очень скоро я издам распоряжение, чтобы, когда страны используют нас, отправляя к нам своих людей, не лучших своих людей, мы больше не предоставляли им помощь», — заявил Трамп.

.@POTUS: “I'm going to go, very shortly, for authorization that when countries abuse us by sending their people up -- not their best [people] -- we're not going to give any more aid to those countries. Why the hell should we? Why should we?" https://t.co/4NzISpVeUJpic.twitter.com/8FeROsYOa9 — CBS News (@CBSNews) 19 июня 2018 г.

Кроме того, американский лидер вновь призвал демократов к сотрудничеству в принятии миграционной реформы.

«Нам нужна поддержка демократов, но они любят открытые границы», — добавил Трамп.

Ранее Трамп заявил о необходимости арестовывать людей, незаконно проникающих на территорию Соединённых Штатов.







