Трамп заявил о намерении лишить помощи страны, которые «посылают» в США нелегалов

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Американский президент Дональд Трамп пригрозил лишить помощи страны, которые «посылают» в США нелегальных мигрантов.
Трамп заявил о намерении лишить помощи страны, которые «посылают» в США нелегалов
  • Reuters

«Очень скоро я издам распоряжение, чтобы, когда страны используют нас, отправляя к нам своих людей, не лучших своих людей, мы больше не предоставляли им помощь», — заявил Трамп.

Кроме того, американский лидер вновь призвал демократов к сотрудничеству в принятии миграционной реформы.

«Нам нужна поддержка демократов, но они любят открытые границы», — добавил Трамп.

Ранее Трамп заявил о необходимости арестовывать людей, незаконно проникающих на территорию Соединённых Штатов.




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