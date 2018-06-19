Мун Чжэ Ин приглашён на ВЭФ-2018
Помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил приглашение южнокорейского лидера Мун Чжэ Ина на Восточный экономический форум (ВЭФ).
- Reuters
«Да, лидер (Южной Кореи. — RT) приглашён», — цитирует Интерфакс Ушакова.
14 июня СМИ писали, что лидер КНДР Ким Чен Ын и японский премьер Синдзо Абэ могут встретиться в рамках ВЭФ.
Восточный экономический форум пройдёт в сентябре во Владивостоке.
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