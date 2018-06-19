Посол Словакии встретился с врио губернатора Красноярского края

Посол Словакии в России Петер Припутен встретился с врио главы Красноярского края Александром Уссом и мэром Красноярска Сергеем Ерёминым, сообщает телеканал «360».

Стороны обсудили перспективы сотрудничества, в том числе в области инвестиций, сельского хозяйства, образования и туризма.

Припутен также заявил, что в настоящее время идёт активная работа по открытию визовых центров Словакии по всей России.

Об этом сообщили в управлении пресс‐службы губернатора и правительства Красноярского края и городской администрации.

Со своей стороны, Усс отметил, что у региона и Словакии давно налажены контакты и возможностей для развития партнёрства как никогда много.

Ерёмин, в свою очередь, обсудил с послом взаимодействие Красноярска со словацким городом-побратимом Жилина.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Губернаторском дворце Казанского кремля глава Татарстана Рустам Минниханов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Дании в России Томасом Винклером.