Посольство России в США сообщило о выездном обслуживании россиян в Калифорнии

Посольство России в Соединённых Штатах предупредило россиян, проживающих в штате Калифорния, о выездном консульском обслуживании в Лос-Анджелесе и Сан-Франциско по вопросам выдачи паспортов и приёма документов на оформление загранпаспортов.

Об этом сообщили в дипломатическом ведомстве.

«20-23 июня в Лос-Анджелесе и 24-27 июня 2018 года в Сан-Франциско, штат Калифорния, консульским отделом Посольства России в США будет проводиться выездное консульское обслуживание», — отметили там.

Подчёркивается, что работники ведомства будут работать по вопросам приёма документов на оформление заграничных паспортов, выдачи паспортов, заявления об оформлении которых были поданы в Генеральные консульства России в Сан-Франциско и Сиэтле, а также оформления актов о личной явке для продолжения пенсионных выплат.

Ранее российские и американские дипломаты обсудили проблемы оформления виз гражданами России для въезда в США.

2 апреля стало известно, что деятельность российского генконсульства в Сиэтле в соответствии с решением американской стороны прекращена.