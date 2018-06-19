Посольство России в США сообщило о выездном обслуживании россиян в Калифорнии
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Об этом сообщили в дипломатическом ведомстве.
«20-23 июня в Лос-Анджелесе и 24-27 июня 2018 года в Сан-Франциско, штат Калифорния, консульским отделом Посольства России в США будет проводиться выездное консульское обслуживание», — отметили там.
Подчёркивается, что работники ведомства будут работать по вопросам приёма документов на оформление заграничных паспортов, выдачи паспортов, заявления об оформлении которых были поданы в Генеральные консульства России в Сан-Франциско и Сиэтле, а также оформления актов о личной явке для продолжения пенсионных выплат.
Ранее российские и американские дипломаты обсудили проблемы оформления виз гражданами России для въезда в США.
2 апреля стало известно, что деятельность российского генконсульства в Сиэтле в соответствии с решением американской стороны прекращена.