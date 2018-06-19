Посольство России в США сообщило о выездном обслуживании россиян в Калифорнии

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Посольство России в Соединённых Штатах предупредило россиян, проживающих в штате Калифорния, о выездном консульском обслуживании в Лос-Анджелесе и Сан-Франциско по вопросам выдачи паспортов и приёма документов на оформление загранпаспортов.
Посольство России в США сообщило о выездном обслуживании россиян в Калифорнии
  • © Nikolay Gyngazov
  • globallookpress.com

Об этом сообщили в дипломатическом ведомстве. 

«20-23 июня в Лос-Анджелесе и 24-27 июня 2018 года в Сан-Франциско, штат Калифорния, консульским отделом Посольства России в США будет проводиться выездное консульское обслуживание», — отметили там.

Подчёркивается, что работники ведомства будут работать по вопросам приёма документов на оформление заграничных паспортов, выдачи паспортов, заявления об оформлении которых были поданы в Генеральные консульства России в Сан-Франциско и Сиэтле, а также оформления актов о личной явке для продолжения пенсионных выплат.

Ранее российские и американские дипломаты обсудили проблемы оформления виз гражданами России для въезда в США.

2 апреля стало известно, что деятельность российского генконсульства в Сиэтле в соответствии с решением американской стороны прекращена.

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