Дипломаты России и США обсудили проблемы при получении американских виз

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Российские и американские дипломаты обсудили проблемы оформления виз гражданами России для въезда в США, сообщили в российском посольстве.

«В ходе переговоров обсуждались вопросы выполнения сторонами соглашения об упрощении визовых формальностей 2012 года, сложности, с которыми россияне сталкиваются при оформлении американских виз, особенности пребывания иностранных граждан в России во время чемпионата мира по футболу, проблемы международного усыновления и другие темы, представляющие взаимный интерес», — говорится в сообщении дипведомства на странице в Facebook.

Отмечается, что российскую делегацию возглавлял директор консульского департамента МИД Иван Волынкин, а американскую — заместитель госсекретаря по консульским вопросам Карл Риш.

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