Дипломаты России и США обсудили проблемы при получении американских виз
«В ходе переговоров обсуждались вопросы выполнения сторонами соглашения об упрощении визовых формальностей 2012 года, сложности, с которыми россияне сталкиваются при оформлении американских виз, особенности пребывания иностранных граждан в России во время чемпионата мира по футболу, проблемы международного усыновления и другие темы, представляющие взаимный интерес», — говорится в сообщении дипведомства на странице в Facebook.
Отмечается, что российскую делегацию возглавлял директор консульского департамента МИД Иван Волынкин, а американскую — заместитель госсекретаря по консульским вопросам Карл Риш.