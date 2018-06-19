Глава Audi Руперт Штадлер временно отстранён от должности после задержания

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Глава автоконцерна Audi Руперт Штадлер временно отстранён от должности в связи с задержанием по делу о «дизельном скандале».
Глава Audi Руперт Штадлер временно отстранён от должности после задержания
  • © Stephan Goerlich
  • globallookpress.com

«Штадлер обратился к наблюдательному совету с просьбой освободить его от должностей в правлении Audi AG и Volkswagen AG. Советы управляющих освободили его от исполнения обязанностей. Это решение принято на временной основе, пока не будут выяснены обстоятельства, приведшие к его задержанию», — говорится в сообщении компании.

В связи с этим пост главы правления концерна временно занял Абрахам Шот.

Главу Audi задержали по делу о «дизельном скандале» 18 июня.

В августе 2017 года топ-менеджер автоконцерна Volkswagen Оливер Шмидт признал себя виновным по делу о «дизельном скандале».

Скандал вокруг автоконцерна произошёл в 2015 году. Власти обвиняют компанию в том, что она оснащала дизельные автомобили программным обеспечением, занижающим реальные показатели выбросов вредных веществ.

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