Глава Audi Руперт Штадлер временно отстранён от должности после задержания

Глава автоконцерна Audi Руперт Штадлер временно отстранён от должности в связи с задержанием по делу о «дизельном скандале».

«Штадлер обратился к наблюдательному совету с просьбой освободить его от должностей в правлении Audi AG и Volkswagen AG. Советы управляющих освободили его от исполнения обязанностей. Это решение принято на временной основе, пока не будут выяснены обстоятельства, приведшие к его задержанию», — говорится в сообщении компании.

В связи с этим пост главы правления концерна временно занял Абрахам Шот.

Главу Audi задержали по делу о «дизельном скандале» 18 июня.

В августе 2017 года топ-менеджер автоконцерна Volkswagen Оливер Шмидт признал себя виновным по делу о «дизельном скандале».

Скандал вокруг автоконцерна произошёл в 2015 году. Власти обвиняют компанию в том, что она оснащала дизельные автомобили программным обеспечением, занижающим реальные показатели выбросов вредных веществ.