Глава автоконцерна Audi задержан по делу о «дизельном скандале»

Глава автоконцерна Audi Руперт Штадлер задержан в связи с «дизельным скандалом».

Об этом сообщает Bild.

Отмечается, что он был задержан в городе Ингольштадт.

Представитель компании Volkswagen подтвердил, что Штадлер был временно задержан.

В августе 2017 года топ-менеджер автоконцерна Volkswagen Оливер Шмидт признал себя виновным по делу о «дизельном скандале».

Скандал вокруг автоконцерна произошёл в 2015 году. Власти обвиняют компанию в том, что она оснащала дизельные автомобили программным обеспечением, занижающим реальные показатели выбросов вредных веществ.