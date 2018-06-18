Глава автоконцерна Audi задержан по делу о «дизельном скандале»

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Глава автоконцерна Audi Руперт Штадлер задержан в связи с «дизельным скандалом».
Глава автоконцерна Audi задержан по делу о «дизельном скандале»
  • © Frank Hoermann
  • globallookpress.com

Об этом сообщает Bild.

Отмечается, что он был задержан в городе Ингольштадт.

Представитель компании Volkswagen подтвердил, что Штадлер был временно задержан.

В августе 2017 года топ-менеджер автоконцерна Volkswagen Оливер Шмидт признал себя виновным по делу о «дизельном скандале».

Скандал вокруг автоконцерна произошёл в 2015 году. Власти обвиняют компанию в том, что она оснащала дизельные автомобили программным обеспечением, занижающим реальные показатели выбросов вредных веществ.

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