Глава автоконцерна Audi задержан по делу о «дизельном скандале»
- © Frank Hoermann
- globallookpress.com
Об этом сообщает Bild.
Отмечается, что он был задержан в городе Ингольштадт.
Представитель компании Volkswagen подтвердил, что Штадлер был временно задержан.
В августе 2017 года топ-менеджер автоконцерна Volkswagen Оливер Шмидт признал себя виновным по делу о «дизельном скандале».
Скандал вокруг автоконцерна произошёл в 2015 году. Власти обвиняют компанию в том, что она оснащала дизельные автомобили программным обеспечением, занижающим реальные показатели выбросов вредных веществ.