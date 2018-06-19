Москалькова прокомментировала заявление Госдепа о «политзаключённых» в России

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в беседе с ФАН прокомментировала заявление Госдепа, который выразил обеспокоенность якобы растущим числом «политзаключённых» и призвал освободить их.

«В своём заявлении Госдеп не приводит весь список из этих 150 заключённых, а называет только фамилии нескольких человек, осуждённых по конкретным статьям Уголовного кодекса. Поэтому непонятно, каковы критерии отнесения американской стороной к категории «политические преступления», — сказала она.

По её словам, это очередной недружественный шаг.

Кроме того, Москалькова подчеркнула, что российская сторона, в отличие от американской, старается не политизировать ситуацию, не выходить за гуманитарные рамки и руководствоваться международным и национальным законодательством, когда поднимает вопрос о россиянах в тюрьмах США.

Ранее президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в разговоре с RT прокомментировал заявление посольства России в Вашингтоне о том, что Соединённые Штаты не вправе требовать от российской стороны освобождения осуждённых.