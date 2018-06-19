СМИ: Ким Чен Ын сошёл с трапа самолёта в аэропорту Пекина

Северокорейский лидер Ким Чен Ын сошёл с трапа самолёта, совершившего посадку в аэропорту Пекина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Nihon Television Network.

Отмечается, что операторы японской телекомпании сняли видео, на кадрах которого видно, как лидер КНДР спускается вниз по трапу.

Ранее СМИ передавали, что самолёт, на борту которого предположительно находится Ким Чен Ын, совершил посадку в аэропорту Пекина.

Также сообщалось, что северокорейский лидер прибыл в Китай для встречи с председателем КНР Си Цзиньпином для обсуждения итогов состоявшегося 12 июня в Сингапуре саммита с президентом США Дональдом Трампом.