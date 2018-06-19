Канье Уэст прокомментировал убийство рэпера XXXTentacion

Американский музыкант и продюсер Канье Уэст в своём Twitter прокомментировал убийство рэпера Джасея Дуэйна Онфроя, известного под псевдонимом XXXTentacion.

«Покойся с миром. Я никогда не говорил тебе, как сильно ты меня вдохновлял... Спасибо за то, что был здесь», — написал артист.

Ранее сообщалось, что XXXTentacion убили в Майами.