Канье Уэст прокомментировал убийство рэпера XXXTentacion
Американский музыкант и продюсер Канье Уэст в своём Twitter прокомментировал убийство рэпера Джасея Дуэйна Онфроя, известного под псевдонимом XXXTentacion.
«Покойся с миром. Я никогда не говорил тебе, как сильно ты меня вдохновлял... Спасибо за то, что был здесь», — написал артист.
Ранее сообщалось, что XXXTentacion убили в Майами.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему: