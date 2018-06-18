В Госдепе прокомментировали сообщения СМИ о высказывании Трампа о российском Крыме

В Госдепартаменте продолжают считать Крым территорией Украины, несмотря на сообщения СМИ о том, что американский лидер Дональд Трамп назвал полуостров российским во время саммита G7 в Канаде.

Об этом сообщает ТАСС.

«Наша политика в отношении Крыма остаётся неизменной. Мы поддерживаем территориальную целостность Украины в пределах её всемирно признанных границ», — отметил представитель Госдепартамента, отвечая на просьбу прокомментировать ситуацию.

Ранее в Белом доме не стали опровергать или подтверждать данные о том, что американский президент Дональд Трамп в беседе с лидерами G7 назвал Крым российским.

СМИ со ссылкой на источники писали, что Трамп заявил главам стран «Большой семёрки», что Крым является российским.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.