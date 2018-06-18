Нетаньяху посетил Иорданию с необъявленным визитом
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию главы израильского правительства.
«Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и король Иордании Абдалла II встретились сегодня в Аммане», — сообщили там.
Отмечается, что лидеры обсудили ситуацию в регионе, палестино-израильский мирный процесс, а также развитие двусторонних отношений.
В январе сообщалось, что посольство Израиля намерено возобновить свою работу в столице Иордании — Аммане.