Нетаньяху посетил Иорданию с необъявленным визитом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил Иорданию с не анонсированным заранее визитом, он провёл переговоры с королём Абдаллой II.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию главы израильского правительства.

«Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и король Иордании Абдалла II встретились сегодня в Аммане», — сообщили там.

Отмечается, что лидеры обсудили ситуацию в регионе, палестино-израильский мирный процесс, а также развитие двусторонних отношений.

В январе сообщалось, что посольство Израиля намерено возобновить свою работу в столице Иордании — Аммане.