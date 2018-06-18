Нетаньяху посетил Иорданию с необъявленным визитом

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил Иорданию с не анонсированным заранее визитом, он провёл переговоры с королём Абдаллой II.
Нетаньяху посетил Иорданию с необъявленным визитом
  • ©RONEN ZVULUN
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию главы израильского правительства.

«Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и король Иордании Абдалла II встретились сегодня в Аммане», — сообщили там.

Отмечается, что лидеры обсудили ситуацию в регионе, палестино-израильский мирный процесс, а также развитие двусторонних отношений.

В январе сообщалось, что посольство Израиля намерено возобновить свою работу в столице Иордании — Аммане.

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