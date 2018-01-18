Израиль возобновит работу своего посольства в Иордании

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Посольство Израиля немедленно возобновит свою работу в столице Иордании — Аммане. Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на администрацию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

«Посольство Израиля в Иордании немедленно возвращается к работе в полноценном режиме», — говорится в заявлении.

Кроме того, уточняется, что Израиль придаёт большое значение стратегическим отношениям с Иорданией.

«Страны намерены содействовать двустороннему сотрудничеству и укреплению мирного соглашения», — отмечается в тексте заявления.

Дипмиссию закрыли в июле прошлого года после того, как охранник-израильтянин застрелил двух иорданцев в ходе ссоры.

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