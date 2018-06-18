Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поблагодарил Евросоюз за продление санкций против Крыма и Севастополя.

«Благодарен нашим друзьям из ЕС за четвертое ежегодное продление санкций по Крыму», — написал Климкин в Twitter.

Он также подчеркнул, что необходимо «перейти от непризнания к деоккупации».

Ранее сообщалось, что Совет ЕС продлил санкции против Крыма и Севастополя до 23 июня 2019 года.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

Российский лидер Владимир Путин заявил, что возврат Крыма Украине невозможен ни при каких обстоятельствах.