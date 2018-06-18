Число пострадавших при землетрясении в Японии превысило 300

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По меньшей мере 307 человек пострадали в результате землетрясения в японской префектуре Осака.
Число пострадавших при землетрясении в Японии превысило 300
  • Reuters

Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на данные властей.

Ранее сообщалось о 234 пострадавших и трёх погибших.

18 июня на севере префектуры Осака в Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1. Очаг залегал на глубине 13 км.

В ряде районов сила толчков доходила до 6 баллов по семибалльной шкале, принятой в Японии.

По словам японского премьера Синдзо Абэ, более 100 тысяч семей остались без газа из-за разгула стихии.

17 июня землетрясение магнитудой 4,7 произошло на японском острове Хонсю на юге префектуры Гумма.

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