Число пострадавших при землетрясении в Японии превысило 300
- Reuters
Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на данные властей.
Ранее сообщалось о 234 пострадавших и трёх погибших.
18 июня на севере префектуры Осака в Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1. Очаг залегал на глубине 13 км.
В ряде районов сила толчков доходила до 6 баллов по семибалльной шкале, принятой в Японии.
По словам японского премьера Синдзо Абэ, более 100 тысяч семей остались без газа из-за разгула стихии.
17 июня землетрясение магнитудой 4,7 произошло на японском острове Хонсю на юге префектуры Гумма.