Землетрясение магнитудой 4,7 произошло на японском острове Хонсю на юге префектуры Гумма.

Об этом сообщает Главное метеорологическое управление Японии.

Эпицентр землетрясения зафиксирован на глубине 20 км под землей. В 11 префектурах, включая столичный регион, могли ощущаться подземные толчки.

В районе эпицентра землетрясения его магнитуда достигала 5 баллов по семибалльной шкале, которая используется в Японии.

Данных о разрушениях и пострадавших нет, угроза цунами отсутствует.

Ранее землетрясение магнитудой 5,5 произошло у побережья Японии в Тихом океане.