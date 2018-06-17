Землетрясение магнитудой 4,7 произошло на японском острове Хонсю

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Землетрясение магнитудой 4,7 произошло на японском острове Хонсю на юге префектуры Гумма.
Землетрясение магнитудой 4,7 произошло на японском острове Хонсю
  • © Jeff Tzu-chao Lin
  • globallookpress.com

Об этом сообщает Главное метеорологическое управление Японии.

Эпицентр землетрясения зафиксирован на глубине 20 км под землей. В 11 префектурах, включая столичный регион, могли ощущаться подземные толчки. 

В районе эпицентра землетрясения его магнитуда достигала 5 баллов по семибалльной шкале, которая используется в Японии.

Данных о разрушениях и пострадавших нет, угроза цунами отсутствует.

Ранее землетрясение магнитудой 5,5 произошло у побережья Японии в Тихом океане. 

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