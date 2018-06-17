Землетрясение магнитудой 4,7 произошло на японском острове Хонсю
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Об этом сообщает Главное метеорологическое управление Японии.
Эпицентр землетрясения зафиксирован на глубине 20 км под землей. В 11 префектурах, включая столичный регион, могли ощущаться подземные толчки.
В районе эпицентра землетрясения его магнитуда достигала 5 баллов по семибалльной шкале, которая используется в Японии.
Данных о разрушениях и пострадавших нет, угроза цунами отсутствует.
Ранее землетрясение магнитудой 5,5 произошло у побережья Японии в Тихом океане.