Жена Ярошенко заявила, что посетит мужа в американской тюрьме

Жена российского лётчика Константина Ярошенко в интервью газете «Известия» заявила, что навестит супруга в исправительном учреждении «Данбери» в американском штате Коннектикут, куда его перевели.

«Мы уже прошли собеседование в американском посольстве в Москве и должны вскоре получить разрешение на въезд в страну. В Америку мы планируем поехать этим летом — на месяц, а может, и больше…» — рассказала она.

Она также добавила, что не видела супруга более семи лет, и надеется, что приезд родных даст ему силы для преодоления «сложной жизненной ситуации».

Ранее жена Ярошенко прокомментировала НСН перевод мужа в другую американскую тюрьму.