В Скопье прошла акция протеста против переименования Македонии

В Скопье семь полицейских получили ранения, 25 человек были задержаны в ходе акции протеста перед зданием парламента из-за переименования Македонии. Об этом сообщили в МВД Македонии.

«Часть демонстрантов использовала пиротехнические средства и попыталась силой проникнуть в собрание (парламент. — RT)… Полиция применила слезоточивый газ. Ранены семь полицейских, задержаны 25 человек», — говорится в сообщении ведомства. Ранее сообщалось, что несколько тысяч жителей Греции вышли на акции протеста против переименования Республики Македония в Республику Северная Македония. Соответствующий документ 17 июня подписали глава МИД Греции Никос Котзиас и его македонский коллега Никола Димитров.