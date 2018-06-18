В Скопье прошла акция протеста против переименования Македонии

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В Скопье семь полицейских получили ранения, 25 человек были задержаны в ходе акции протеста перед зданием парламента из-за переименования Македонии. Об этом сообщили в МВД Македонии.

«Часть демонстрантов использовала пиротехнические средства и попыталась силой проникнуть в собрание (парламент. — RT)… Полиция применила слезоточивый газ. Ранены семь полицейских, задержаны 25 человек», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что несколько тысяч жителей Греции вышли на акции протеста против переименования Республики Македония в Республику Северная Македония.

Соответствующий документ 17 июня подписали глава МИД Греции Никос Котзиас и его македонский коллега Никола Димитров.

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