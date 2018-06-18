В Скопье прошла акция протеста против переименования Македонии
«Часть демонстрантов использовала пиротехнические средства и попыталась силой проникнуть в собрание (парламент. — RT)… Полиция применила слезоточивый газ. Ранены семь полицейских, задержаны 25 человек», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее сообщалось, что несколько тысяч жителей Греции вышли на акции протеста против переименования Республики Македония в Республику Северная Македония.
Соответствующий документ 17 июня подписали глава МИД Греции Никос Котзиас и его македонский коллега Никола Димитров.