В Германии в результате крушения воздушного шара пострадали шесть человек

На западе Германии в районе города Варендорф в результате крушения воздушного шара пострадали шесть человек. Об этом сообщает WDR.

Инцидент произошёл вечером в субботу, 16 июня.

Отмечается, что четырёх пострадавших, трое из которых получили тяжёлые травмы, после ЧП госпитализировали.

Воздушный шар упал с высоты около 10 м на поле около деревни. По предварительным данным, инцидент произошёл из-за порывов ветра и сильного дождя.

По факту произошедшего организовано расследование.

В марте в Австралии при столкновении воздушного шара с деревом пострадали 16 человек.