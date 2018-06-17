В Германии в результате крушения воздушного шара пострадали шесть человек
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Инцидент произошёл вечером в субботу, 16 июня.
Отмечается, что четырёх пострадавших, трое из которых получили тяжёлые травмы, после ЧП госпитализировали.
Воздушный шар упал с высоты около 10 м на поле около деревни. По предварительным данным, инцидент произошёл из-за порывов ветра и сильного дождя.
По факту произошедшего организовано расследование.
В марте в Австралии при столкновении воздушного шара с деревом пострадали 16 человек.