Супруга принца Камбоджи погибла в ДТП
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Об этом сообщает «Синьхуа» со ссылкой на местную полицию.
Сам 74-летний принц был доставлен в больницу с лёгкими травмами ноги.
«Жена принца скончалась в 12:23 (по местному времени) в результате тяжёлых травм», — заявил генерал-майор Чуон Нарин, начальник полиции провинции Преах Сианук.
Авария произошла на востоке страны в 9:00 по местному времени, когда автомобиль супружеской пары столкнулся со встречным такси.
Пять пассажиров такси получили ранения.
Ранее сообщалось о гибели 7 человек в ДТП с автобусом в Мексике.