Супруга принца Камбоджи погибла в ДТП

Жена принца Камбоджи Оук Пхалла погибла в результате ДТП, в которое она попала вместе с супругом, принцем Нородомом Ранаритом.

Об этом сообщает «Синьхуа» со ссылкой на местную полицию.

Сам 74-летний принц был доставлен в больницу с лёгкими травмами ноги.

«Жена принца скончалась в 12:23 (по местному времени) в результате тяжёлых травм», — заявил генерал-майор Чуон Нарин, начальник полиции провинции Преах Сианук.

Авария произошла на востоке страны в 9:00 по местному времени, когда автомобиль супружеской пары столкнулся со встречным такси.

Пять пассажиров такси получили ранения.

Ранее сообщалось о гибели 7 человек в ДТП с автобусом в Мексике.