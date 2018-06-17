СМИ: Япония ограничит производство плутония для энергетики

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Правительство Японии планирует ограничить выработку плутония для нужд энергетики из-за разногласий с США и проблемы обеспечения безопасности.

Об этом сообщает издание Asahi Shimbun.

По данным газеты, в течение месяца планируется внести соответствующие поправки в правительственные документы.

Начало процесса сокращения запасов плутония связывают с тем, что его не удалось широко использовать для энергетических нужд. 

США неоднократно выдвигали в сторону Японии требования по сокращению запасов плутония. Беспокойство американского правительства вызвано возможностью попадания радиоактивных материалов в руки террористов.

В настоящее время на территории Японии хранится примерно 10 тонн плутония, практически пригодного для использования в военных целях. Ещё 37 тонн плутония, который принадлежит Токио, находится на территории Великобритании и Франции, где перерабатываются отходы деятельности японских АЭС.

В апреле Япония и Украина договорились о совместном изучении и взаимопомощи в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и станции Фукусима.

 

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