СМИ: Япония ограничит производство плутония для энергетики
Об этом сообщает издание Asahi Shimbun.
По данным газеты, в течение месяца планируется внести соответствующие поправки в правительственные документы.
Начало процесса сокращения запасов плутония связывают с тем, что его не удалось широко использовать для энергетических нужд.
США неоднократно выдвигали в сторону Японии требования по сокращению запасов плутония. Беспокойство американского правительства вызвано возможностью попадания радиоактивных материалов в руки террористов.
В настоящее время на территории Японии хранится примерно 10 тонн плутония, практически пригодного для использования в военных целях. Ещё 37 тонн плутония, который принадлежит Токио, находится на территории Великобритании и Франции, где перерабатываются отходы деятельности японских АЭС.
В апреле Япония и Украина договорились о совместном изучении и взаимопомощи в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и станции Фукусима.