ВМС Индии поставили на якорь дрейфовавший горящий контейнеровоз
Как сообщает издание The Asian Age, контейнеровоз SSL Kolkata, на борту которого произошёл пожар, дрейфовал более двух суток в сторону морской границы с Бангладеш.
В ходе спецоперации бойцы спецназа высадились с вертолёта на носовую часть судна и помогли нескольким членам экипажа контейнеровоза спуститься на борт. После чего они совместно сбросили якорь с правого борта для остановки дрейфа корабля, а также подготовили крепления для буксира.
На проведение операции морскому спецназу Индии потребовалось около часа.
Судно, пожар на котором продолжается по настоящее время, направлялось в порт Калькутты, на его борту находились 22 члена экипажа, которые ранее были эвакуированы.
По предварительным данным, пожар на судне начался после взрыва в одном из контейнеров. Причина взрыва пока не установлена.
В мае СМИ сообщали о возгорании на нефтяном танкере под панамским флагом, проходившем через южнокорейские воды.