ВМС Индии поставили на якорь дрейфовавший горящий контейнеровоз

Специальное подразделение ВМС Индии провело операцию по постановке на якорь горящего контейнеровоза, более двух суток дрейфовавшего в Бенгальском заливе.

Как сообщает издание The Asian Age, контейнеровоз SSL Kolkata, на борту которого произошёл пожар, дрейфовал более двух суток в сторону морской границы с Бангладеш.

В ходе спецоперации бойцы спецназа высадились с вертолёта на носовую часть судна и помогли нескольким членам экипажа контейнеровоза спуститься на борт. После чего они совместно сбросили якорь с правого борта для остановки дрейфа корабля, а также подготовили крепления для буксира.

На проведение операции морскому спецназу Индии потребовалось около часа.

Судно, пожар на котором продолжается по настоящее время, направлялось в порт Калькутты, на его борту находились 22 члена экипажа, которые ранее были эвакуированы.

По предварительным данным, пожар на судне начался после взрыва в одном из контейнеров. Причина взрыва пока не установлена.

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