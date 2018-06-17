Норвежский депутат выдвинул лидера оппозиции Венесуэлы на Нобелевскую премию мира

Норвежский депутат Грюнде Алмеланд выдвинул одного из лидеров венесуэльской оппозиции Леопольдо Лопеса на соискание Нобелевской премии мира.

«Глубокие убеждения и демократическая приверженность Леопольдо Лопеса к свободе и благу для всех венесуэльцев привели его к тяжёлой битве против оскорбительного и незаконного режима. Меня это вдохновляет», — заявил Алмеланд изданию Pitazo.

Лопес в сентябре 2015 года был приговорён к 13 годам и девяти месяцам тюрьмы за организацию демонстраций в феврале 2014 года, в результате которых погибли не менее 43 человек, с лета 2017 года находится под домашним арестом​​​.

Ранее американские конгрессмены, представляющие Республиканскую партию, обратились в Нобелевский комитет с инициативой удостоить президента США Дональда Трампа Премии мира за его усилия в контексте решения ядерной проблемы Корейского полуострова.