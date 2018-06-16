СМИ: ИГ взяло на себя ответственность за взрыв в Афганистане
- Reuters
Отмечается, что число жертв произошедшего возросло до 20 человек.
По данным телеканала, среди погибших были представители местных служб безопасности, мирные жители, а также боевики группировки «Талибан»**.
Уточняется, что теракт произошёл во время перемирия между «Талибаном» и властями Афганистана.
Ранее сообщалось, что в результате атаки террориста-смертника на востоке провинции Нангархар в Афганистане погибли не менее 17 человек.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
** «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.