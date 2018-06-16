СМИ: ИГ взяло на себя ответственность за взрыв в Афганистане

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Террористическая организация «Исламское государство»* взяла на себя ответственность за произошедший ранее в Афганистане взрыв. Об этом сообщает TOLOnews со ссылкой на местные власти.
СМИ: ИГ взяло на себя ответственность за взрыв в Афганистане
  • Reuters

Отмечается, что число жертв произошедшего возросло до 20 человек.

По данным телеканала, среди погибших были представители местных служб безопасности, мирные жители, а также боевики группировки «Талибан»**.

Уточняется, что теракт произошёл во время перемирия между «Талибаном» и властями Афганистана.

Ранее сообщалось, что в результате атаки террориста-смертника на востоке провинции Нангархар в Афганистане погибли не менее 17 человек.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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