СМИ: ИГ взяло на себя ответственность за взрыв в Афганистане

Террористическая организация «Исламское государство»* взяла на себя ответственность за произошедший ранее в Афганистане взрыв. Об этом сообщает TOLOnews со ссылкой на местные власти.

Отмечается, что число жертв произошедшего возросло до 20 человек.

По данным телеканала, среди погибших были представители местных служб безопасности, мирные жители, а также боевики группировки «Талибан»**.

Уточняется, что теракт произошёл во время перемирия между «Талибаном» и властями Афганистана.

Ранее сообщалось, что в результате атаки террориста-смертника на востоке провинции Нангархар в Афганистане погибли не менее 17 человек.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.