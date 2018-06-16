СМИ: Шесть полицейских погибли во время перестрелки с преступниками в Мексике

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Шесть полицейских были убиты в ходе перестрелки с преступниками в мексиканском штате Пуэбла.

Об этом сообщает Excelsior со ссылкой на источники.

Отмечается, что Министерство общественной безопасности и совет города Амосок, где произошёл инцидент, планируют дать пресс-конференцию по поводу происшествия.

По неподтверждённым данным, полицейские погибли от рук похитителей топлива из трубопроводов. 

Ранее сотрудники правоохранительных органов Мексики нашли девять трупов в кузове грузовика рядом с мексиканским городом Чильпансинго.

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