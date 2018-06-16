СМИ: Шесть полицейских погибли во время перестрелки с преступниками в Мексике
Об этом сообщает Excelsior со ссылкой на источники.
Отмечается, что Министерство общественной безопасности и совет города Амосок, где произошёл инцидент, планируют дать пресс-конференцию по поводу происшествия.
По неподтверждённым данным, полицейские погибли от рук похитителей топлива из трубопроводов.
Ранее сотрудники правоохранительных органов Мексики нашли девять трупов в кузове грузовика рядом с мексиканским городом Чильпансинго.