Экс-премьер Испании Рахой отказался от депутатского мандата в парламенте

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Бывший премьер-министр Испании Мариано Рахой, отстранённый от должности в результате вотума недоверия правительству, отказался от депутатского мандата в парламенте.
Экс-премьер Испании Рахой отказался от депутатского мандата в парламенте
  • Reuters

Об этом сообщает El Periódico.

Рахой отказался от депутатского мандата от Мадрида в конгрессе — нижней палате парламента Испании. Бывший премьер-министр планирует заняться регистрацией недвижимости.

Ранее парламент Испании вынес вотум недоверия правительству, в результате чего Рахой, занимавший пост премьер-министра с декабря 2011 года, ушёл в отставку.

Новым премьер-министром Испании стал лидер Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчес.

Позднее Мариано Рахой заявил, что покидает пост председателя Народной партии Испании, который занимал с 2004 года.

 

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