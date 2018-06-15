Экс-премьер Испании Рахой отказался от депутатского мандата в парламенте

Бывший премьер-министр Испании Мариано Рахой, отстранённый от должности в результате вотума недоверия правительству, отказался от депутатского мандата в парламенте.

Об этом сообщает El Periódico.

Рахой отказался от депутатского мандата от Мадрида в конгрессе — нижней палате парламента Испании. Бывший премьер-министр планирует заняться регистрацией недвижимости.

Ранее парламент Испании вынес вотум недоверия правительству, в результате чего Рахой, занимавший пост премьер-министра с декабря 2011 года, ушёл в отставку.

Новым премьер-министром Испании стал лидер Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчес.

Позднее Мариано Рахой заявил, что покидает пост председателя Народной партии Испании, который занимал с 2004 года.