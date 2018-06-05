Экс-премьер Испании покидает пост главы Народной партии

Короткая ссылка
Бывший премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что покидает пост лидера Народной партии.
Экс-премьер Испании покидает пост главы Народной партии
  • © Reuters

«Настал момент поставить точку в этом пути. Народная партия должна продолжать двигаться вперёд под руководством другого человека», — приводит его слова El Pais.

Рахой стал председателем партии в 2004 году.

1 июня парламент Испании отказал в доверии правительству страны во главе с Рахоем из-за «дела Гюртель», в рамках которого расследовались случаи коррупции в рядах Народной партии.

Пост премьера занял лидер Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчес.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Европа
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить