Эксперт прокомментировал слова Трампа о «потере» Обамой Крыма

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Анна Лушникова
Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок прокомментировал RT слова американского президента Дональда Трампа, который заявил, что экс-лидер США Барак Обама «потерял» Крым.
Эксперт прокомментировал слова Трампа о «потере» Обамой Крыма
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«Эта фраза относительно Крыма Трампом для разных аудиторий произносится по-разному. Если брать информацию о том, что он заявил на встрече G7, — это один контекст, связанный с призывом проявить здравый смысл, политический реализм и понимание того, что Крым вернулся в состав России и больше никуда не уйдёт. Но он сказал это в ходе внутреннего диалога между главами государств, информация не должна была никуда выплыть. А сейчас Трампу пришлось поменять контекст. В данном случае он просто традиционно свёл всё к тому, что Обама был слабым президентом и демократы — плохие лидеры государств. То есть Трамп попросту изменил контекст своего заявления. Его позиция понятна», — сказал он.

По словам эксперта, в будущем не раз можно будет услышать со стороны Трампа фразы, «которые будут постоянно по-разному объясняться».

Ранее Трамп заявил, что Обама «потерял» Крым.

14 июня появилась информация, что американский президент на переговорах на саммите G7 назвал Крым российским.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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