Эксперт оценил готовность Трампа провести встречу с Путиным этим летом

Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ имени Ломоносова Юрий Рогулёв в интервью RT прокомментировал заявление американского президента Дональда Трампа о готовности встретиться с российским лидером Владимиром Путиным этим летом.

По его словам, желание Трампа улучшить отношения с Россией является неизменным.

«Он от этой линии не отступает ещё со времён своей предвыборной кампании. Но всё зависит от того, что в его понимании есть улучшение отношений. Потому что одной встречей ничего не решить. К тому же сейчас ещё не готовятся никакие темы для обсуждения, не ведутся переговоры. И мы уже давно знаем благодаря другим его заявлениям, что Трамп по основным вопросам не очень хочет идти на уступки России. Поэтому возникает вопрос: что он может предложить нашему руководству на этой встрече?» — сказал Рогулёв.

Ранее Трамп допустил, что его встреча с российским лидером может состояться этим летом.